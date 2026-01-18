Двое детей и взрослый пострадали при падении БПЛА на дом в Беслане

Меняйло: при падении БПЛА на дом в Беслане пострадали трое, в том числе 2 детей

Три человека пострадали при падении обломков беспилотника на жилой дом в Беслане, среди них двое детей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека — двое детей и один взрослый», — написал он.

Глава региона уточнил, что угрозы жизни людей нет. Каждому из них оказали своевременную медицинскую помощь.

Утром 18 января стало известно, что на крышу пятиэтажного жилого дома упали обломки сбитого беспилотника. Изначально Меняйло сообщал об одном пострадавшем.

Минобороны России в отчете по работе средств противовоздушной обороны в течение ночи заявляло, что над Северной Осетией ликвидировали шесть украинских дронов. Всего подразделения ПВО сбили 66 БПЛА над российской территорией.