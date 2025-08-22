Ракеты поразили цех по производству дронов на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

Российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву Запорожье, пострадал цех по сборке двигателей вертолетов и дронов для ВСУ. Об это РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Согласно подтвержденной оперативной информации, а также сообщениям с места, ракетный удар нанесен по заводу „Мотор Сич“, который противник переоборудовал под военные нужды. Было не менее четырех попаданий», — уточнил Рогов.

Значительные повреждения получил цех по сборке авиационных двигателей, а также тяжелых беспилотников и легкой авиации. Ракеты уничтожили значительную часть готовой продукции, а также запчасти и комплектующие.

Россия нанесла массированный удар по Украине 21 августа, в Мукачево целью стал завод электроники Flех. Взрыв в промышленной зоне попал на видео.