Мощные взрывы прогремели в Одессе

Фото: РИА «Новости»

Серия взрывов прогремела в Одессе на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Согласно данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Одесской области включили с 23:45 по московскому времени.

Накануне жители Одессы услышали сильный взрыв. В этот момент также звучала воздушная тревога. Горожан призвали уйти в укрытия. Других подробностей не приводилось.

В одном из районов Киева 7 ноября после серии взрывов на предприятии загорелись склады. Городская администрация сообщила, что на время атаки поезда перестали курсировать через наземные станции метрополитена. Воздушную тревогу не выключали около восьми часов.

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