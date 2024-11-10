Мощные взрывы прогремели в Одессе

В одном из районов Киева 7 ноября после серии взрывов на предприятии загорелись склады. Городская администрация сообщила, что на время атаки поезда перестали курсировать через наземные станции метрополитена. Воздушную тревогу не выключали около восьми часов.
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