Мощные взрывы прогремели в Киевской и Сумской областях

На севере Украины прогремели взрывы. Об атаке на Киевскую, Сумскую, Полтавскую и Житомирскую области сообщило издание ТСН .

Сразу после полуночи стало известно о взрывах в Житомирской области, затем грохот послышался в Киеве и Броварах. Чуть позже под удар попали Сумы и поселок Опошня в Полтавской области.

«Около 110 БПЛА в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии», — заявили журналисты.

Российские военные 28 августа нанесли удар по авиабазам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Они выпустили ударные БПЛА и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». По информации военкоров, одной из целей стал завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.