Мощные взрывы прогремели в Киеве пятый раз за ночь

Муниципалитет Киева объявил воздушную тревогу еще вечером в субботу, 22 февраля. Ночью в столице Украины прогремели уже пять серий мощных взрывов, сообщило РИА «Новости» .

Мэр Киева Кличко заявил, что в Печерском, Голосеевском и Дарницком районах украинской столицы упали обломки дронов. По его словам, они нанесли некоторые повреждения — что именно повредили беспилотники, не уточнялось.

Позднее градоначальник добавил, что обломки еще одного беспилотника экстренные службы нашли на территории Национального ботанического сада. О рухнувших в нескольких районах Киева БПЛА сообщал и глава местной военной администрации.

До этого, с начала ночи украинские СМИ уже четыре раза сообщали о взрывах в Киеве. Также поступали данные об аналогичных происшествиях в Одесской области.

В ночь на 21 февраля пророссийское подполье рассказало и о мощных взрывах в Затоке. В этом небольшом городке под Одессой расположен один из главных мостов НАТО, по которым Украина получает оружие со стороны Запада.