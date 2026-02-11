Боец Енот: ВСУ оборудовали пункт управления дронами в школе в Зализничном

Украинские военные обустроили пункт управления БПЛА в школе в населенном пункте Зализничное Запорожской области. Об этом рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Енот в беседе с РИА «Новости» .

«В поселке была школа, они держали там пункт управления дронами, оттуда запускали камикадзе, запускали „Бабу-Ягу“ (тяжелый дрон ВСУ). Внутри при зачистке были мониторы, планшеты», — сказал он.

Со слов Енота, с этой точки украинские войска управляли ударными и разведывательными дронами, применяя их против ВС России. После обнаружения этого командного пункта сооружение очистили, вражескую аппаратуру уничтожили.

Накануне Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Зализничное.

Ранее украинские боевики атаковали похоронную процессию в Запорожской области. В результате ЧП погиб настоятель Успенского храма в селе Скельки Васильевского муниципального округа Сергий Кляхин. Также шестеро мирных жителей пострадали.