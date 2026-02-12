В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Подробностей об источнике взрыва, конкретном районе и возможных последствиях журналисты пока не приводили. Воздушную тревогу в украинской столице не объявляли.

Ранее высокоточные ракетные комплексы «Калибр» и «Искандер» поразили в Киеве производственные мощности заводов, собиравших БПЛА для ВСУ, а также объекты энергетической инфраструктуры.

До этого удар ракетной системой «Орешник» привел к уничтожению Львовского государственного авиационно-ремонтного завода — предприятия, где проводили обслуживание западной и украинской военной авиации, а также собирали ударные беспилотники.