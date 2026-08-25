ВС России поразили два сухогруза с военным грузом ВСУ в порту Южный

Российские военнослужащие нанесли удар по порту Южный, поразив два сухогруза с военными грузами для Украины и четыре хранилища с военным имуществом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны .

Ведомство перечислило пораженные бойцами ВС России объекты противника. Министерство уточнило, что суда доставили на Украину вооружение и боеприпасы.

Удары наносили по объектам логистической инфраструктуры, которые использовались для снабжения Вооруженных сил Украины.

Утром ведомство сообщало об еще одном уничтоженном сухогрузе, поставлявшем грузы для украинских военных.

За минувшую неделю российские военные нанесли ряд ударов по портовой инфраструктуре Украины, в том числе по судам с военными грузами и береговым объектам разгрузки и хранения. Наиболее интенсивные атаки провели 22 августа по портам Черноморск и Южный.