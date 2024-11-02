Морской пассажирский транспорт в Севастополе прервал работу

Движение морского пассажирского транспорта временно приостанавливали в Севастополе утром 2 ноября. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Однако спустя 15 минут морской пассажирский транспорт возобновил работу. О причинах перерыва не сообщили.

Ночью в Севастополе ввели режим воздушной тревоги. Власти призвали горожан не подходить к окнам и спуститься в укрытие. До этого ракетную опасность в городе объявляли 28 октября.