Морской пассажирский транспорт в Севастополе прервал работу

Движение морского пассажирского транспорта временно приостанавливали в Севастополе утром 2 ноября. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Однако спустя 15 минут морской пассажирский транспорт возобновил работу. О причинах перерыва не сообщили.
Ночью в Севастополе ввели режим воздушной тревоги. Власти призвали горожан не подходить к окнам и спуститься в укрытие. До этого ракетную опасность в городе объявляли 28 октября.
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