ВСУ в Горнальском монастыре не сдались, потому что приехали ради охоты на людей

Водолацкий: блокированные в монастыре в Горнали ВСУ приехали охотиться на людей

Блокированные в Горнальском монастыре под Курском украинские боевики не сдаются, потому что они приехали в регион ради «охоты на людей». Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он предположил, что ВС России придется ликвидировать военных ВСУ, хотя те прячутся в монастыре.

«Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены», — подчеркнул депутат.

По его словам, российские власти в будущем восстановят монастырь. Водолацкий добавил, что обитель является напоминанием о предках, которые возвели ее «на голом месте когда-то».

Боевики разместили на территории святыни минометные и артиллерийские расчеты и категорически отказались сдаваться, поэтому бои могут затронуть монастырь.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал обитель сложным для штурма местом. Он объяснил, что монастырь располагается на возвышенности и имеет прочные стены.