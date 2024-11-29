Основная часть подразделений украинской армии, с которыми сталкиваются российские военные в Курской области — это прошедшие подготовку на Западе солдаты. Об этом заявил РИА «Новости» комбат батальона 810-й бригады морской пехоты с позывным Як.

«Обычного украинского мобилизованного обучают около месяца. [В Курской области] используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора», — сказал он.

По словам военного, со многими из этих подразделений морпехи уже сталкивались под Курском. Российские бойцы доставили им много неприятностей. Собеседник агентства уверен, что ВС России справятся с подготовленными Западом войсками.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 20 тысяч украинских военных прошли подготовку в странах Запада в течение 2024 года. При этом с февраля 2022 года за рубежом обучились более 100 тысяч солдат.