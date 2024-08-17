Азовца взяли в плен в Курской области с боевиками ВСУ

Российские военные за последние два дня в приграничье Курской области взяли в плен несколько украинских бойцов. Среди них был боевик украинского национального батальона «Азов»*, сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Вчера взяли в плен двоих „укропов“. Пока мы их не можем вытащить с передовой. Сегодня взяли в плен трех „укропов“, одного „азовца“*», — с казал он.

По словам Алаудинова, в пятницу, 16 августа, ВС России подбили пять единиц бронированной техники, два грузовика, один танк и один беспилотный летательный аппарат.

Ранее один из военнопленных украинского нацбата «Азов»* заявил о желании служить в составе ВС России. Свое стремление он объяснил тем, что хочет остаться в родном регионе, а также не попасть в списки для обмена с Украиной за более чем два года.

*Запрещенная в России террористическая организация.