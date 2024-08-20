Times: ВСУ будет нелегко отступить из Курской области под огнем и без стратегии

Атака ВСУ на Курскую область может обернуться для Украины большими потерями из-за проблем с логистикой и путями отхода. Об этом написал журналист The Times Майкл Эванс.

Автор задался вопросом, что будет, если российская артиллерия начнет обстреливать линии снабжения. В материале он указал, что ВС России продолжают успешно наступать на Покровском направлении, стратегически важном для Украины. Командованию ВСУ будет сложно перебросить на этот участок фронта подразделения из Курского приграничья.

«Отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Киева», — предупредил Эванс.

Российские ВКС ударами управляемых авиабомб ФАБ разгромили очередную колонну ВСУ в Курской области. Об этом сообщили военкоры «Русской Весны».