Морпехи ТОФ нашли под Угледаром схрон оружия ВСУ

Российские морпехи Тихоокеанского флота нашли при зачистке украинских позиций юго-западнее Угледара схрон с оружием. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В тайнике находились боеприпасы для гранатометов польского и американского производства, взрывчатку и средства связи и наведения. Военнослужащий с позывным Калмык рассказал, что схрон предназначался для диверсионных групп ВСУ.

В ведомстве объяснили, что военные группировки войск «Восток» часто находят подобные тайники. ВСУ используют их для подрывной работы на освобожденной ВС России территории и заранее заготавливают схроны с оружием.

«Попадается натовское вооружение — гранатометы, мины, РЭБ <…> Убегают, бросают все, особо не за что не держатся», — добавил командир штурмовой группы с позывным Бэтмен.

Российские войска освободили Угледар 3 октября. Перед штурмом артиллеристы точечно атаковали места управления 72-й отдельной моторизированной бригады ВСУ, военные захватили город в полукольцо и отрезали снабжение.