Морпехи обратили в бегство солдат ВСУ под Курском необычным способом

Морские пехотинцы Черноморского флота обратили в бегство украинских военных в Курской области, используя психологический прием. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Российские военные взяли в плен одного из бойцов ВСУ, после чего убедили его записать голосовое обращение с призывом сдаться к сослуживцам. Затем вытащили колонки на передовую и начали транслировать запись.

В ней говорилось, что отряды ВСУ попали в окружение российской армии. До этого пленный рассказал, что его сослуживцы уже начали вести разговоры о том, что пора уходить.

Украинские военные в это время находились на расстоянии 50 метров от бойцов ВС РФ. Сдаваться они не стали, но начали оставлять позиции.

«Ушли минимум 12 человек, мы с дрона наблюдаем. У них там панические настроения: командира их ранило, его увезли. Остальные остались», — уточнил канал.

Видео с места событий опубликовала «Российская газета».

Ранее командиру десантно-штурмового подразделения морской пехоты подполковнику Дмитрию Куценко присвоили звание Героя России, отметив его подвиг. Офицер из Якутии 10 часов сдерживал наступление ВСУ, а потом обратил их в бегство.