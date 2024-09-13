Офицер из Якутии 10 часов сдерживал наступление ВСУ и обратил их в бегство

Обративший в бегство украинских боевиков офицер из Якутии стал Героем России

Он пояснил, что Куценко в ходе выполнения боевого задания вместе со своими бойцами 10 часов сдерживал наступление украинских боевиков около одного из освобожденных населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.

В ходе длительного боя противник потерял около 20 человек личного состава и четыре единицы бронированной техники. Осознав, что проломить оборону не удастся, националисты обратились в бегство.

«Дмитрий стал девятым якутянином, удостоенным высшей награды страны за время проведения специальной военной операции. От всей души поздравляю Дмитрия с заслуженным званием! Якутия гордится своим славным сыном!» — написал Николаев.

В конце августа глава Якутии поздравил со званием Героя России бойца Родимира Максимова с позывным Бухрат, который двое суток удерживал занятый опорный пункт ВСУ и уничтожил 27 боевиков, штурмовавших объект. Благодаря подвигу Максимова российские войска отстояли занятые позиции.