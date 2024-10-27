Российские десантники эвакуировали трофейный ББМ «Козак» в курском приграничье

Специалисты ремонтно-эвакуационной группы ВДВ эвакуировали с поля боя трофейный бронеавтомобиль «Козак» в курском приграничье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

На боевой бронированной машине передвигались боевики украинского националистического батальона «Кракен»*. Российские военные доставили ББМ в расположение гвардейского десантно-штурмового полка.

«Боевики „Кракена“ передвигались на этом бронеавтомобиле, и когда наши штурмовые отряды начали их выбивать из Курской области, они начали на них уходить и застряли в торфяном болоте так, что колеса полностью ушли в трясину», — рассказал водитель БТР с позывным Мотор.

По его словам, боевики все бросили, но успели прострелить машине мост. Также остался натовский пулемет калибра 12,7 миллиметра.

Мотор отметил, что ББМ предстоит пройти восстановление. Когда они бойцы ВДВ пришли, то она сразу завелась, но потом разлетелся карданный вал и редуктор. В целом машина попала в руки российских военных без критических повреждений. Эвакуировали ее в два этапа.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинские подразделения попали в окружение в курском приграничье и теперь пытаются прорваться через границу обратно на Украину.

* Запрещенная в России террористическая организация.