Морпех ВС России за сутки сбил шесть FPV-дронов и один разведывательный Mavic

При разведке на Добропольском направлении стрелок добровольческого отряда «Барс-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Охало уничтожил семь украинских дронов за сутки. Он сообщил об этом РИА «Новости» .

Охало вел воздушное наблюдение в зоне ответственности группировки «Центр». По его словам, сбить беспилотники довольно сложно. Есть всего несколько секунд перед сбросом, когда аппараты зависают в воздухе.

«Дроны находятся на большой высоте, движутся быстро, попасть по ним крайне сложно. Ты наблюдаешь и ждешь момент», — сказал морпех.

Выжидательная тактика оправдала себя. За сутки военнослужащий уничтожил шесть FPV-дронов и один разведывательный Mavic.

Ранее в зоне СВО начались испытания многоразового дрона «Бульдог-13». Он оснащен устройством сброса боезаряда, камерами ночного и дневного видения.