Раскрыта схема ввоза БПЛА Mavic на Украину

Военэксперт Полетаев: БПЛА Mavic на Украину везут через Польшу

Китайские квадрокоптеры DJI Mavic стали в зоне СВО решающим фактором в борьбе за господство на поле боя. Об этом изданию Lenta.ru заявил военный эксперт Сергей Полетаев.

По его словам, Украина получает дроны по серым схемам, несмотря на официальное прекращение поставок из Китая.

Полетаев отметил, что Mavic продолжают нелегально завозить для киевского режима через третьи страны. В этих схемах участвуют польские частные предприниматели и компании. Несмотря на формальный запрет, дроны остаются в настоящее время на поле боя, предопределяя тактическую обстановку на конкретном участке.

«Основная задача для Mavic — разведка и наблюдение за передним краем обороны. Беспилотники являются основой одного из ключевых элементов современных боевых действий», — сказал он.

Ранее ликвидация украинского БПЛА в небе на юге России попала на видео.