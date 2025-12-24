Морозная стратегия: Россия готовит крупную операцию в зоне СВО. Украине конец?

WP: для зимних атак по энергетике Украины ВС России накопили 2000 «Гераней»

Россия накопила не менее 2000 беспилотников «Герань» для массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением устойчивых морозов. Об этом со ссылкой на аналитиков и украинский портал Defense Express сообщила американская газета The Washington Post .

Эксперты полагают, что скоординированные атаки могут начаться в последнюю неделю декабря. Температура воздуха к тому времени опустится примерно до -5 градусов, что дополнительно повысит эффективность ударов.

Погодные условия становятся ключевым фактором для планирования очередных масштабных атак по военной и энергетической инфраструктуре. При низких температурах оборудование быстрее выходит из строя, а надежность технических систем снижается.

Накопленного арсенала дронов у ВС России, по расчетам издания, может хватить на три-четыре волны атак. Между ними будут короткие паузы, чтобы увеличить время давления на украинскую противовоздушную оборону.

Морозы также ограничивают время безопасной работы ремонтных бригад на открытом воздухе. Сроки восстановления объектов электроснабжения и коммунальных систем из-за этого увеличиваются.

Даже относительно небольшие разрушения в таких условиях приводят к долгосрочным негативным последствиям. Повторные удары накапливают ущерб, затрудняя стабилизацию работы критической инфраструктуры.

Ранее российская армия нанесла массированный удар по ключевым объектам инфраструктуры в Одесской области, включая мосты, склады с оружием и энергообъекты. Основной урон пришелся на военные базы с боеприпасами и объекты энергетики.