Французские истребители Mirage 2000 по своим летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16, однако значительно уступают современным российским самолетам в дальности поражения воздушных целей. Такое заявление сделали в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Mirage 2000 — это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам», — отметили в компании.

В Ростехе Mirage 2000 назвали «стариком» с короткими «руками». Эффективная дальность действия комплекса при атаке воздушных целей, таких как истребители, составляет не более 50 километров, а, возможно, даже меньше. Для сравнения, российские истребители Су-35С, Су-30СМ2 и МиГ-31 могут поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров, что значительно превышает возможности этого комплекса.

В качестве истребителя, как и F-16, французский Mirage 2000 может быть использован только в глубоком тылу, где он будет пытаться перехватывать российские крылатые ракеты и дальние беспилотники, успешно поражающие цели ВСУ, предположили в Ростехе.

При попытках использовать «французов» для воздушных боев или нанесения бомбовых ударов вблизи фронта их быстро собьют.

Ксавье Моро, бывший французский десантник и военный эксперт, считает, что истребители Mirage 2000, переданные Францией ВСУ, не принесут никакой пользы, так как российские военные легко собьют их. Самолеты собираются отправить на Украину в течение первого квартала этого года.

Посол России во Франции Алексей Мешков заметил, что Запад использует Украину для утилизации устаревшего оружия и в качестве испытательного полигона для нового.