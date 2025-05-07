Момент уничтожения украинского дрона в небе над Кубинкой попал на видео

Момент уничтожения одного из летящих на Москву украинских беспилотников самолетного типа в небе над Кубинкой попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot .

Взрывы в районе аэродрома Кубинка прозвучали примерно в 00:20, а затем в течение 15 минут – еще трижды. Также с 0:54 до 01:06 прозвучали еще несколько взрывов.

До полуночи над Москвой уничтожили восемь беспилотников. В столичных аэропортах задержали свыше 30 самолетов. Разрешение на взлет ждали 18 бортов, 25 воздушных судов кружили в небе в ожидании посадки, а еще 24 лайнера в результате отправились на запасные аэродромы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что город атаковали почти 10 БПЛА.