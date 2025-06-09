Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Нижегородской области попал на видео

В Сети появились кадры с уничтожением украинского дрона над Нижегородской областью. Ролик опубликовал Telegram-канал Ni Mash .

На записи слышно жужжание летящего БПЛА и звук взрывов. По данным канала, видео сняли в Выксе. Всего местные жители слышали порядка 10 взрывов, прогремевших над городом и его окрестностями.

В течение ночи украинские боевики атаковали российские регионы с помощью 49 дронов. Аппараты нейтрализовали в Курской, Нижегородской, Воронежской, Орловской и Белгородской областях, а также в Чувашии.

В республике атаке подверглось АО «ВНИИР». Из-за ЧП работу предприятия приостановили. На его территории упали два БПЛА, еще два рухнули в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. По словам главы региона Олега Николаева, обошлось без пострадавших.