Момент удара БПЛА по многоэтажке в Белгороде попал на видео

ВСУ направили свой беспилотник прямиком в жилой многоэтажный дом в Белгороде. Кадры удара БПЛА оказались в распоряжении 360.ru.

На видео слышен шум летящего дрона, звук взрыва и заметно вырвавшееся после этого пламя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что после атаки беспилотника в многоэтажке начался пожар — загорелись три квартиры. По предварительным данным, пострадал один человек: мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением.

«Сотрудники МЧС спасли жителя одной из квартир в атакованном МКД. Мужчину спустили с пятого этажа с помощью автолестницы. У жителя диагностировано отравление продуктами горения», — добавил позже глава региона.

В результате атаки повредило фасады и остекление в трех домах, осколками посекло семь автомобилей.

Для жителей пострадавшего микрорайона развернули информационный центр. На месте работают оперативные службы, подрядные организации и администрация Белгорода.