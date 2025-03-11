Сегодня 09:05 Момент попадания дрона в многоэтажку в Видном сняли на видео
Момент попадания обломков украинского беспилотника в многоквартирный жилой дом в Видном сняли на видео. Запись появилась в распоряжении 360.ru.
Облицовка многоэтажки и несколько окон на верхних этажах получили повреждения.
Обломки дрона также пробили крышу дома.
Массированная атака дронов ВСУ на Москву и Московскую область началась 11 марта в четыре утра. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем
Telegram-канале. Глава региона подтвердил гибель как минимум одного человека.
Погибшим оказался
сотрудник компании «Мираторг» в Домодедове. При падении обломков на территорию дистрибьюторского центра агрохолдинга начался пожар. Еще двое сотрудников пострадали, их доставили в больницы.
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