Момент попадания дрона в многоэтажку в Видном сняли на видео

Момент попадания обломков украинского беспилотника в многоквартирный жилой дом в Видном сняли на видео. Запись появилась в распоряжении 360.ru.

Облицовка многоэтажки и несколько окон на верхних этажах получили повреждения. Обломки дрона также пробили крышу дома.

Массированная атака дронов ВСУ на Москву и Московскую область началась 11 марта в четыре утра. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Глава региона подтвердил гибель как минимум одного человека.

Погибшим оказался сотрудник компании «Мираторг» в Домодедове. При падении обломков на территорию дистрибьюторского центра агрохолдинга начался пожар. Еще двое сотрудников пострадали, их доставили в больницы.