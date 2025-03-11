Обстановку возле жилого дома в Видном после атаки БПЛА сняли на видео

Обстановку у жилого многоквартирного дома в Видном после отражения атаки беспилотников сняли на видео. Запись появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как обломки беспилотника повредили облицовку многоэтажки и несколько окон на верхних этажах.

Массированная атака беспилотников на Москву и Московскую область началась сегодня около четырех утра. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил данные об одном погибшем.

Также глава региона уточнил, что сообщения о сбитых беспилотниках поступали из Зарайска, Коломны, Серпухова, Серебряных Прудов, Воскресенска, Раменского, Луховиц, Бронниц, Ленинского, Домодедово, Элестростали, Котельников и Подольска.

В компании «Мираторг» позже заявили, что из-за падения обломков БПЛА на территорию компании в Домодедове погиб один сотрудник. Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан.