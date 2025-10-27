Момент обрушения радиозавода в Киеве после российского удара попал на видео

В Сети появилось видео с моментом обрушения здания радиозавода в Киеве после удара ВС России. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» .

На видео, снятом очевидцем, запечатлен момент обрушения части здания, когда рядом находились пожарные. Обшивка упала и задела одну из машин. После этого весь район покрылся густым облаком пыли.

Военкоры сообщили, что промышленное здание на Бориспольской горело весь день после удара.

«Здание радиозавода в Киеве обрушилось после российского удара», — отметили они.

За ночь силы противовоздушной обороны сбили почти 200 украинских дронов над Россией. Больше всего беспилотников сбили в Брянской области — 47 штук. В Калужской области уничтожили 42 БПЛА, а в Московском регионе — 40, из которых 34 летели в сторону столицы.

Также военные ВСУ атаковали дамбу водохранилища под Белгородом. Специалисты укрепляют плотину, чтобы избежать прорыва. Если дамба не справится, больше всего пострадает Волчанск в Харьковской области.