ВСУ третий день атакуют дамбу водохранилища под Белгородом. Они сделают хуже себе же

Шарий: ВСУ ударами по дамбе под Белгородом сами себя загонят в котел ВС России

Уровень воды в Белгородском водохранилище после удара ВСУ по плотине продолжает падать. Военные атакуют дамбу в районе села Графовка из HIMARS, чтобы замедлить продвижение ВС России, сообщил телеведущий Руслан Осташко .

Он отметил, что сейчас специалисты укрепляют плотину, чтобы предотвратить прорыв. Если дамба не выдержит, то наибольшие последствия ждут Волчанск в Харьковской области. В городе может произойти серьезное подтопление.

«ВСУ, вооруженные западным оружием, фактически бьют по гражданской инфраструктуре, подвергая опасности жизни тысячи мирных людей — все ради очередной попытки замедлить фронт», — написал телеведущий.

Блогер Анатолий Шарий поддержал версию о том, что удар по дамбе нанесли для того, чтобы остановить продвижение российском армии на Харьков через Волчанск.

«Но таким образом свои подразделения могут зажать. Помогут русским котел сделать для ВСУ», — отметил он.

Также Шарий сообщил, что командующий СБС ВСУ Роберт Бровди уже подтвердил удары по дамбе дронами. На этом фоне блогер не исключил, что у президента Украины Владимира Зеленского уже готов текст о «совершении оккупантами чудовищного преступления».

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее предупредил, что ВСУ могут предпринять новые попытки ударов по Белгородскому водохранилищу, что приведет к разрушению плотины.