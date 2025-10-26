ВСУ третий день атакуют дамбу водохранилища под Белгородом. Они сделают хуже себе же
Шарий: ВСУ ударами по дамбе под Белгородом сами себя загонят в котел ВС России
Уровень воды в Белгородском водохранилище после удара ВСУ по плотине продолжает падать. Военные атакуют дамбу в районе села Графовка из HIMARS, чтобы замедлить продвижение ВС России, сообщил телеведущий Руслан Осташко.
Он отметил, что сейчас специалисты укрепляют плотину, чтобы предотвратить прорыв. Если дамба не выдержит, то наибольшие последствия ждут Волчанск в Харьковской области. В городе может произойти серьезное подтопление.
«ВСУ, вооруженные западным оружием, фактически бьют по гражданской инфраструктуре, подвергая опасности жизни тысячи мирных людей — все ради очередной попытки замедлить фронт», — написал телеведущий.
Блогер Анатолий Шарий поддержал версию о том, что удар по дамбе нанесли для того, чтобы остановить продвижение российском армии на Харьков через Волчанск.
«Но таким образом свои подразделения могут зажать. Помогут русским котел сделать для ВСУ», — отметил он.
Также Шарий сообщил, что командующий СБС ВСУ Роберт Бровди уже подтвердил удары по дамбе дронами. На этом фоне блогер не исключил, что у президента Украины Владимира Зеленского уже готов текст о «совершении оккупантами чудовищного преступления».
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее предупредил, что ВСУ могут предпринять новые попытки ударов по Белгородскому водохранилищу, что приведет к разрушению плотины.