Молодогвардейцы из Люберец доставили гумпомощь в Курскую и Белгородскую области

Несколько тонн гуманитарного груза получат бойцы специальной военной операции и мирные жители Курской и Белгородской областей. Также активисты «Молодой гвардии Единой России» организовали для детей защитников новогоднее представление.

Большую часть гуманитарной помощи передали в распределительные центры. Оттуда ее направят в детский дом и пункты временного размещения, где живут эвакуированные семьи.

«В составе груза — продукты длительного хранения, питьевая вода, медикаменты, перевязочные материалы, средства личной гигиены, теплая одежда и электрические приборы, необходимые в зимний период», — рассказала руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Люберцах Мария Калугина.

Дети участников специальной военной операции с удовольствием посетили театрализованную программу «Елочка, гори!». Сотрудники благотворительного фонда «Русский крест» подготовили для малышей новогодние подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.