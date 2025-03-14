«Могут засунуть свою идею». Медведев выругался на призыв Британии к перемирию без условий

Россия не откажется от выдвинутых условий для временного прекращения огня на Украине. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети X отверг призыв Великобритании.

«Британия и ее министр могут засунуть свою идею обратно в ****, из которой она вылезла, дипломатически говоря», — заявил он.

Медведев прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. На саммите G7 в Канаде он потребовал от России принять прекращение огня на Украине «без каких-либо условий» и призвал союзников не позволить президенту Владимиру Путину менять правила игры.

Идею о 30-дневном перемирии обсудили делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии. Россия согласилась с предложением приостановить огонь, но после прояснения некоторых нюансов. Например, о том, как Украина использует этот перерыв и что произойдет с ее группировкой в Курской области.