«Смотрю в окно, а там искры летят». Жительница Раменского рассказала об эвакуации из дома

Семья, которая проживает в пострадавшем при ударе БПЛА доме в Раменском, успела эвакуироваться из квартиры, но не взяла с собой своих питомцев. В беседе с 360.ru Ольга рассказала, что очень переживает за оставленных котов.

Ее семья живет в доме на Спортивном проезде, в котором начался пожар после атаки беспилотника. Их квартира находится на 10-м этаже. Женщина отметила, что ночь была беспокойной. Семья периодически просыпалась от шумов.

«Были шумы от взрывов. Я почему-то себя убедила в том, что это гром. Уже в 04:00 утра муж вскочил, разбудил на с дочерью. Я смотрю в окно, а у нас там искры летят», — рассказала она.

Все члены семьи отошли от окон. Женщина услышала пожарную сирену и вышла в подъезд, где уже стояли соседи. Ольга подумала, что они успеют переодеться и спуститься вниз, а затем вернуться в квартиру.

«Мы не знали, что там все настолько фатально. Мы не взяли котов, потому что думали, что спустимся и вернемся», — подчеркнула она.

Когда они вышли на лестничный пролет, соседи уже бежали вниз. Они тоже спустились и около часа сидели на лавочке. Затем отправили дочь к родственникам.

«Коты остались, я за них переживаю, как они там. Я еще помню, как маленький наш напугался. <…> Одному год, другому 14 лет. Соседняя квартира горела. Я боюсь, что туда попал дым и они могут задохнуться», — поделилась Ольга.