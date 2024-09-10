Появились видео после удара беспилотника по многоэтажке в Раменском

Обстановку во дворе многоэтажки, пострадавшей от удара беспилотника, в Раменском сняли на видео. На кадрах, появившихся в распоряжении 360.ru видно, что придомовую территорию усеяли осколки стекла.

Семейная пара, пострадавшая при атаке, ранее рассказала о подробностях случившегося. Удар, по словам женщины, произошел около четырех утра.

Ее муж получил ожог, у нее — порез из-за осколков стекла. Мужчина добавил, что у них на глазах буквально разорвало окно, он успел прикрыл супругу и их вынесло взрывной волной в коридор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил ранее, что при атаке БПЛА на многоэтажку погибла женщина. Информацию о смерти ребенка глава региона опроверг, пояснив, что эти данные не подтвердились.