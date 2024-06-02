«Страна.ua»: Зеленский решил избавиться от агентов Запада на Украине

Охладевающие отношения между украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями западных стран могут обернуться охотой на агентов Запада в украинской политике. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Как отметил политолог Руслан Бортник, глава Украины чаще начинает спорить с западными кураторами. Исключение агентов из политического поля может стать логичным продолжением этого курса.

«Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут <…> попасть под каток правоохранительных органов.», — сказал политолог.

Также источник издания в политике заявил, что отношения Зеленского и Белого дома продолжаются ухудшаться. Это отрицательно повлияет на перспективы Украины в конфликте.

Ранее издание The American Conservative сообщило, что глава Соединенных Штатов Джо Байден заморозит украинский кризис в преддверии выборов главы государства. В правительстве США хотят избежать ситуации, которая выставила бы страну виновной в поражении ВСУ.