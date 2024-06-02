TAC: Байден запланировал заморозить конфликт на Украине перед выборами в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен заморозить конфликт на Украине в преддверии грядущих выборов главы государства. В Белом доме хотят избежать ситуации, которая бы выставила Вашингтон виновным в поражении Киева, сообщил The American Conservative .

«Администрация Байдена просто хочет сохранить все как есть до следующих выборов, когда-либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова подумают о возможности мирного урегулирования конфликта», — написали авторы статьи.

По данным издания, по этой причине США придется не допустить развал Украины, в то же время предотвратить рост эскалации во избежание резкого ответа России.

Журналисты отметили, что Киев занимает все более слабые позиции, когда давление со стороны Москвы продолжает набирать обороты.

Ранее окружение украинского лидера Владимира Зеленского встревожило его неустойчивое и эмоциональное состояние. Глава киевского режима уверен, что США планируют заморозить конфликт до ноябрьских президентских выборов.