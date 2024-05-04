Спецоперация 04 мая 2024, 09:43 Могилу командира воевавших на Украине «солдат удачи» нашли в Германии РИА «Новости»: в ФРГ обнаружили могилу воевавшего за ВСУ командира наемников Freepik

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Захоронение ликвидированного в зоне спецоперации командира подразделения наемников нашли в Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, могила принадлежит мужчине 1986 года, который родился в небольшом городке под Нюрнбергом. Немецкий боевик почти два года воевал на стороне ВСУ и погиб от артудара по блиндажу.

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Погибший наемник давал интервью Медиагруппе RND год назад, обратили внимание в издании. Военный на протяжении пяти лет служил в немецкой армии, трижды отправлялся в командировки в Афганистан, а затем поехал на Украину.

Ранее РИА «Новости» сообщило о появляющихся на кладбищах в Прибалтике могилах украинских наемников. Прибалтийская пресса скрывает информацию об этих захоронениях, отметили в издании. За время спецоперации российские войска ликвидировали порядка 250 наемников из Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил сайт Ura.ru.