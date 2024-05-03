Прибалтика обросла могилами украинских наемников | 360°

Мир 03 мая 2024, 08:07 Прибалтика обросла могилами украинских наемников РИА «Новости»: в Прибалтике скрывают могилы украинских наемников Unsplash

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На кладбищах Прибалтики появляется все больше могил украинских наемников, ликвидированных в зоне спецоперации. Власти предпочитают не озвучивать истинные потери, написало РИА «Новости».

Минобороны России к 14 марта сообщало о 81 уничтоженном литовском наемнике из 174, а также об убитых 95 наемниках из Латвии, 85 — из Эстонии. Прибалийские СМИ об этом молчат.

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На военном кладбище Антакальнио в Вильнюсе похоронили первого, по данным журналистов, уничтоженного в зоне СВО литовского наемника — 42-летнего Тадаса Тумаса. Его убили под Артемовском в феврале 2024 года.

Трагическая судьба постигла и 29-летнего эстонского наемника Танеля Криггуля, уехавшего на Украину в 2022 году. Он погиб в районе Красного Лимана в ДНР.

Ранее американский ветеран, сражавшийся на Украине, в анонимной беседе с журналистами признал, что западные наемники оказались не готовы к противостоянию с российской армией в зоне спецоперации. Военные из США, по его словам, «упустили из виду большую часть обучения».