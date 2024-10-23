Украинские военные бросили раненого сослуживца в блиндаже, где он находился два месяца, пока четверо бойцов ВС РФ не зашли в укрытие и не оказали ему первую медицинскую помощь. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный солдат ВСУ Владимир Грачев.

Грачева мобилизовали в Запорожской области прошлой осенью. С начала этого года он находился на позициях возле границы с Белгородской областью, а потом его перевели в 54-ю бригаду ВСУ и привезли в город Славянск.

Во время выполнения боевой задачи Грачева ранило в ногу, когда по их группе ударили дроны. Бойцы укрылись в блиндаже, запросили помощь и получили приказ отступать. Грачева бросили, пообещав потом эвакуировать.

«Я два месяца в блиндаже пролежал сам, воду и еду мимо проходящие вэсэушные отряды давали, так я говорю: „Помогите меня отнести“. Они говорят: „Тебе сказали, вот ты и лежи“. Так никто не забрал», — заявил пленный.

Грачев признался, что если бы его не спасли российские военные, то он мог бы потерять ногу. Четверо бойцов ВС РФ вынесли его в тыл, а врачи в Луганске прооперировали.

Ранее российские морпехи взяли в плен четырех солдат ВСУ и ликвидировали 11 единиц техники в Курской области.