Мобильные убежища для защиты от ядерного и химоружия предложили сделать в России

Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты населения от всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического. Предложение подготовили в МЧС. Проект постановления правительства опубликовали на федеральном сайте нормативных актов.

«Предлагается установить их создание путем <…> возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов», — указано в документе.

Защитных сооружений, которые есть сейчас, не хватит для укрытия всего населения. Кроме того, многие помещения, находящиеся в углублениях или под землей, нельзя приспособить под эти цели. Ядерные и прочие убежища предложили сделать модульными с учетом опыта спецоперации.

Ранее Россия начала учения с проверкой тактического ядерного вооружения, чтобы продемонстрировать свою решимость сдержать Запад. Попытки США контролировать ядерный арсенал РФ полностью провалились. Россия также пообещала отказаться от односторонних самоограничений, если Штаты разместят свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.