Американские СМИ признали неудобную правду о России

Авторы статьи отмети, что американские политики уже много лет обеспокоены наличием у России большого арсенала тактического ядерного оружия.

«Однако все попытки взять его под свой контроль успехом не увенчались. Это происходит на фоне ослабления договоров о контроле над ядерным вооружением», — заявили они.

Журналисты также добавили, что в России стартовали учения с нестратегическим ядерным оружием на фоне заявлений ряда западных политиков о вероятной отправке на Украину военного контингента из-за провалов стороны ВСУ.

Днем ранее, 21 мая, Минобороны объявило о старте подготовки к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В ведомстве отмечали, что маневры направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.