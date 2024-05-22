Американские СМИ признали неудобную правду о России
NYT: попытки Вашингтона контролировать ядерный арсенал России провалились
Попытки США контролировать ядерный арсенал России полностью провалились. Об этом сообщила газета The New York Times.
Авторы статьи отмети, что американские политики уже много лет обеспокоены наличием у России большого арсенала тактического ядерного оружия.
«Однако все попытки взять его под свой контроль успехом не увенчались. Это происходит на фоне ослабления договоров о контроле над ядерным вооружением», — заявили они.
Журналисты также добавили, что в России стартовали учения с нестратегическим ядерным оружием на фоне заявлений ряда западных политиков о вероятной отправке на Украину военного контингента из-за провалов стороны ВСУ.
Днем ранее, 21 мая, Минобороны объявило о старте подготовки к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В ведомстве отмечали, что маневры направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.