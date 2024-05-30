Лавров предупредил США о последствиях развертывания ракет в Европе

Россия откажется от односторонних самоограничений и примет меры ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом РИА «Новости» .

Он предупредил, что развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции России. Какой именно, решит президент Владимир Путин. Лавров объяснил, что при размещении ракет в Европе и АТОР американские силы получат возможность накрывать командные пункты и места дислокации российских ядерных сил.

«Неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введенных Россией после выхода США из Договора о РСМД. Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания», — сказал он.

Россия приостановила участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году вслед за аналогичным решением США. Путин предупреждал, что российские войска не станут развертывать свои ракеты до тех пор, пока американские не сделают этого в Европе.