До вступления в добровольческий отряд имени Максима Кривоноса украинец с позывным Якудза дважды мог убить российского военнослужащего, но из принципа не стал. Он сообщил об этом РИА «Новости» .

«У меня была возможность несколько раз — у меня два раза была возможность убить бойца противника, я этого не сделал. Вот не хотел я убивать человека, вот есть у меня такое», — признался мужчина.

Он стал заложником ситуации. Украинец преподавал в институте японский язык и не собирался участвовать в боевых действиях, но военкомы насильно мобилизовали его. Именно из-за специализации мужчина получил позывной Якудза. После попадания в плен он вступил в отряд имени Максима Кривоноса, созданный осенью 2023 года бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины и противниками киевского режима из числа мирных жителей.

На минувшей неделе российские военнослужащие пленили почти 50 солдат ВСУ. Один из бывших боевиков заявил о желании остаться в России.