Попавший в плен боевик ВСУ захотел остаться в России

Попавший в российский плен боевик 110-й отдельной механизированной бригады и бывший участник антитеррористической операции ВСУ Александр Жигалкин признался, что хочет отказаться от обмена военнопленными и остаться в России. Его слова привел ТАСС .

«Не хочу я возвращаться на Украину, она уже продана. Мы там ходить боимся. Если нас ловили раньше только ТЦК, то сейчас и полиция. Если можно, я бы остался в России», — сказал он.

Боевик отметил, что в рядах 110-й бригады немало желающих сдаться в плен российской армии, чтобы затем отказаться от обмена на Украину.

«Мы с парнями разговариваем, многие специально хотели на передовую, чтобы с поднятыми руками перейти в Россию. Были такие. Они просто переходили на российскую сторону», — добавил националист.

Жигалкин уточнил, что служил в рядах ВСУ с 2015 года и участвовал в антитеррористической операции украинской армии. Неоднократно пытался дезертировать, был осужден, его мобилизовали повторно. В конце ноября 2024 года он сдался в плен на юге Великой Новоселки.

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