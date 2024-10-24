Многодетный отец погиб при атаке дрона на автомобиль под Курском

Губернатор Смирнов сообщил о гибели жителя Курской области после атаки дрона ВСУ

Житель Курской области стал жертвой атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины. Удар пришелся по автомобилю в Рыльском районе, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Мужчина, который находился внутри, скончался на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью. У него осталось трое несовершеннолетних детей», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.

Минувшей ночью военные уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России. Четыре вражеских беспилотника ликвидировали над Курской областью.

По данным Минобороны, ВС России отразили шесть контратак украинских боевиков под Курском. В направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка украинская армия потеряла до 40 человек.

ВСУ ранее ввели в Курскую область танк Abrams. По данным Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», американская бронемашина разбомбила дом в Суджанском районе.