Боевики ВСУ пытались провести 6 контратак в Курской области

Российские военные отразили шесть контратак украинских боевиков под Курском. Об этом сообщило Минобороны .

«Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плехово», — указали в оборонном ведомстве.

Также подразделения группировки «Север» сорвали три попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка. Украинская армия потеряла до 40 человек. ВС России уничтожили танк противника, боевую машину пехоты бронетранспортер М113 американского производства.

В ведомстве рассказали, что к выполнению боевых задач в Курской области приступили добровольческие отряды «БАРС-Курска». В подразделение вступили бойцы из региона, в основном из Кореневского района. Многие из добровольцев сами пострадали от действий украинских боевиков.