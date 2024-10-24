Российские силы ПВО уничтожили 7 беспилотников ВСУ за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 3 дрона ВСУ над Черным морем и 4 под Курском

Фото: РИА «Новости»

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили семь дронов ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны

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