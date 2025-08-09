Многодетная семья из Люберец сплела партию маскировочных сетей для бойцов СВО

Активисты благотворительного фонда «Домашний очаг» в Люберцах поддерживают участников спецоперации. К ним регулярно присоединяются неравнодушные жители округа. Таковой, к примеру, является семья Треногиных.

В семье Треногиных пятеро детей. Младшей всего семь месяцев.

Они регулярно приходят в фонд и помогают собирать гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети и участвуют в других подобных инициативах. Дома они также делают заготовки, а затем приносят их в фонд.

Ранее из Люберец в зону СВО также отправили большую партию гуманитарной помощи. В нее вошли кроссовый мотоцикл и маскировочные сети, лекарства, окопные свечи, вода и вещи первой необходимости.

Помогли собрать гумпомощь глава городского округа Люберцы Владимир Волков, его заместитель Константин Карпов, муниципальный депутат Вячеслав Калинин и активисты благотворительного фонда «Домашний очаг».