Кроссовый мотоцикл и маскировочные сети доставили в зону СВО из Люберец

Доставили ценный груз представители благотворительной организации «Братские сердца». В посылку вошли кроссовый мотоцикл, лекарства, маскировочные сети, окопные свечи, вода и вещи первой необходимости.

«Каждый отправленный груз — это не только материальная помощь, но и проявление нашей общей заботы о бойцах. Такие инициативы показывают, что мы не забываем о своих защитниках и готовы поддерживать их в любое время», — сказал руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Люберцах Александр Кулагин.

Помогли собрать гумпомощь глава городского округа Люберцы Владимир Волков, его заместитель Константин Карпов, муниципальный депутат Вячеслав Калинин и активисты благотворительного фонда «Домашний очаг».