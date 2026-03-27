Многие районы Запорожской области остались без света из-за атаки ВСУ

Массовое отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Запорожской области из-за атаки ВСУ на высоковольтное оборудование. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, в регионе возник временный дефицит электричества, аварийные службы восстанавливают систему.

Ранее крупный блэкаут произошел в Донецке. Без света остались почти шесть тысяч жителей Киевского и Куйбышевского районов. Из строя вышла сразу 61 трансформаторная подстанция. Электрики переподключили жилые дома по резервным схемам.

До этого атака ВСУ на подстанцию привела к отключению электроэнергии в 53 населенных пунктах Херсонской области. Без света на некоторое время остались свыше 50 тысяч человек.