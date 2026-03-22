Жители Донецка лишились электричества, не работает 61 подстанция

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об отключении света в двух районах города

Крупный блэкаут произошел в Донецке. Без света остались почти шесть тысяч человек, рассказал в телеграм-канале глава города Алексей Кулемзин.

Электричества пока нет в Киевском и Куйбышевском районах Донецка. По оперативным данным специалистов «Донецкэнерго», из строя вышла сразу 61 трансформаторная подстанция.

В общей сложности без возможности включить бытовые приборы и зарядить телефоны оказались 5922 абонента.

Энергетики уже приступили к ликвидации последствий. Жилые дома будут переподключать по резервным схемам.

На местах работают аварийные бригады, однако точные сроки полного восстановления подачи тока власти пока не называли.

Кроме того, это уже второе крупное отключение света в Донецке за день. В 13:27 Кулемзин сообщал, что восемь подстанций отключились в Калининском районе.

Все трансформаторные подстанции здесь удалось запитать всего за час.

Ранее в марте российские власти анонсировали восстановление пригородных поездов между Донецком и Мариуполем.