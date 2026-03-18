В Херсонской области без света остались 53 населенных пункта из-за атаки ВСУ

В Херсонской области после удара по подстанции произошло крупное отключение электроэнергии — без света остались 53 населенных пункта. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале .

Авария затронула сразу четыре округа: Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский. В общей сложности без электричества остались более 51 тысячи человек. Чтобы поддержать работу важных объектов, 27 учреждений перевели на резервное питание.

Ранее похожая ситуация произошла в Белгородской области. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, после ракетного удара часть жителей осталась без света, воды и отопления, а на одном из объектов начался пожар.